Обвиняемый в мошенничестве бывший главред российского Playboy Ляпоров ушёл на СВО

Ранее уральский бизнесмен Сергей Горшунов, обвиняемый в причастности к расправе над местным олигархом, выразил желание заключить контракт с Министерством обороны РФ и отправиться на СВО. В настоящее время Горшунов находится на стационарном лечении в Запорожской области, куда он доставлял гуманитарную помощь. Судья удовлетворил ходатайство потерпевшей стороны о принудительной доставке бизнесмена в суд.