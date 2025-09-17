Экс-главред российского Playboy ушел на СВО

«Рассмотрение уголовного дела Ляпорова приостановлено в связи с заключением им контракта с Минобороны», — передает ТАСС. Информация о заключении им контракта с Минобороны и последующей отправке в зону СВО стала известна после обращения защиты обвиняемого в суд с соответствующими документами.