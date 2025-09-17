Российские орнитологи спасли детёныша императорского пингвина в Антарктиде

А ранее стало известно, что осла Жорика, который возил снаряды на СВО, поселили в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге. Животное провело долгие годы в одном из гвардейских полков, став для солдат верным другом и незаменимым помощником в быту и переноске вещей. Когда полк готовился к переезду, возникла сложная ситуация с питомцем. Его нельзя было взять с собой, но оставить одного в опасном месте было бы жестоко.