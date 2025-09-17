Аэропорт Краснодара примет первых пассажиров после трехлетнего перерыва

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Аэропорт Краснодара в среду примет первых пассажиров после трехлетнего перерыва.
Минтранс РФ 11 сентября сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, открыт для обслуживания рейсов.
Первый рейс в Краснодар выполнит авиакомпания «Аэрофлот» на самолете Airbus A321. Время в пути составит около четырех часов. Время вылета — 06.30, прилета — 10.25. На первоначальном этапе частота полетов между Москвой и Краснодаром будет составлять от 1 до 3 рейсов в день, далее авиакомпания планирует на этом маршруте до 5 ежедневных рейсов.
Генеральный директор компании «Аэродинамика», управляющей аэропортом Краснодара, Алексей Старостин рассказал в интервью РИА Новости ранее в сентябре, что авиагавань планирует обслужить свыше 500 тысяч пассажиров до конца текущего года. Также сейчас график работы аэропорта будет ограничен с 9 до 19 часов, а количество взлетно-посадочных операций — пять в час. Максимально возможное количество взлетно-посадочных операций, согласно имеющимся ограничениям, — до 50 в сутки.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй — свыше 77 тысяч.