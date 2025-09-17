Аэропорт Краснодара примет первых пассажиров после трехлетнего перерыва

Первый рейс в Краснодар выполнит авиакомпания «Аэрофлот» на самолете Airbus A321. Время в пути составит около четырех часов. Время вылета — 06.30, прилета — 10.25. На первоначальном этапе частота полетов между Москвой и Краснодаром будет составлять от 1 до 3 рейсов в день, далее авиакомпания планирует на этом маршруте до 5 ежедневных рейсов.