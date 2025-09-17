Лавров заявил о безысходности британцев после выпада об Интервидении

Великобритания оказалась в такой ситуации, что ей ничего не осталось, с чего можно было бы стряхнуть пыль. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на критику британской газеты Guardian по отношению к возрожденному конкурсу «Интервидение», передает РИА Новости.