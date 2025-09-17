Ричмонд
Лавров заявил о безысходности британцев после выпада об Интервидении

Великобритания оказалась в такой ситуации, что ей ничего не осталось, с чего можно было бы стряхнуть пыль.

Великобритания оказалась в такой ситуации, что ей ничего не осталось, с чего можно было бы стряхнуть пыль. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на критику британской газеты Guardian по отношению к возрожденному конкурсу «Интервидение», передает РИА Новости.

Иностранные СМИ писали, что РФ «смахивает пыль со старого конкурса». Лавров с сожалением отметил, что британцы подрывают взаимодействие между людьми.

«Британцам уже не с чего пыль-то стряхивать, ничего не осталось, и, к огромному сожалению, они продолжают действовать на подрыв контактов между людьми», — отметил глава МИД РФ.

Сергей Лавров подчеркнул, что иностранцы, которые приезжают в Россию, в Москву, всегда увозят в свои страны только позитивные впечатления. И назвал «неправильным» то, что правительств отдельных государств запрещают своим гражданам совершать такие поездки и мешают людям общаться друг с другом.

Ранее «МК» писал, что актер и певец Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина выступят в роли ведущих финала международного песенного конкурса «Интервидение» от России.

