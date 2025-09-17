Ричмонд
Трамп отсрочил блокировку TikTok в США до 16 декабря

До 16 декабря американские власти не будут предпринимать шаги, требующие запрета TikTok.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп принял решение продлить отсрочку блокировки китайского приложения TikTok на территории страны до 16 декабря 2025 года. Соответствующий исполнительный указ опубликован на официальном сайте Белого дома.

В документе уточняется, что в течение указанного периода американские власти не будут предпринимать шаги, предусмотренные действующим законодательством, которое требует запрета TikTok в случае, если его материнская компания ByteDance не согласится продать сервис.

Таким образом, у китайской стороны сохраняется дополнительное время для поиска решения, которое устроит Вашингтон. Продление отсрочки фактически откладывает окончательное решение о судьбе соцсети на американском рынке.

Ранее сообщалось, что договоренность по TikTok предусматривает переход китайской соцсети под контроль американской компании.

