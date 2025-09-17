Трамп отсрочил блокировку TikTok в США до 16 декабря

Президент США Дональд Трамп принял решение продлить отсрочку блокировки китайского приложения TikTok на территории страны до 16 декабря 2025 года. Соответствующий исполнительный указ опубликован на официальном сайте Белого дома.
В документе уточняется, что в течение указанного периода американские власти не будут предпринимать шаги, предусмотренные действующим законодательством, которое требует запрета TikTok в случае, если его материнская компания ByteDance не согласится продать сервис.
Таким образом, у китайской стороны сохраняется дополнительное время для поиска решения, которое устроит Вашингтон. Продление отсрочки фактически откладывает окончательное решение о судьбе соцсети на американском рынке.
Ранее сообщалось, что договоренность по TikTok предусматривает переход китайской соцсети под контроль американской компании.