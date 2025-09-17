Россиянам рассказали, кого могут не пустить в заведения

Россияне, планирующие посетить то или иное заведение, должны помнить о правах владельцев. Они могут выгнать гостя за нарушение порядка. При этом владельцы не имеют права отказывать во входе из-за возраста, пола или расы, это — нарушение. Об этом KP.RU рассказала кандидат экономических наук Алена Яковлева.