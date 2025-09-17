Россиянам рассказали, кого могут не пустить в заведения

Россияне, планирующие посетить то или иное заведение, должны помнить о правах владельцев. Они могут выгнать гостя за нарушение порядка. При этом владельцы не имеют права отказывать во входе из-за возраста, пола или расы, это — нарушение. Об этом KP.RU рассказала кандидат экономических наук Алена Яковлева.
Она пояснила, что владельцы могут самостоятельно вводить правила посещения заведений. Однако, добавила эксперт, они не должны противоречить закону «О защите прав потребителей» и другим нормативным актам.
«Можно не пустить в заведение, если гость нарушает общественный порядок — хулиганит, сквернословит. Или проявляет агрессию, пришел в наркотическом или алкогольном опьянении. Но отказывать во входе по причине пола, возраста, расы — нарушение. Отказ в обслуживании “слишком совершеннолетних” можно расценить как дискриминацию», — заключила Алена Яковлева.
Россиян также предупредили о штрафах и уголовной ответственности за выброшенный мимо урны мусор. Административное наказание за первое нарушение составит до трех тысяч рублей.