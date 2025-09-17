Ричмонд
Генсек Гутерриш призвал реформировать состав ООН

Генсек ООН Гутерриш заявил, что состав Совбеза отражает лишь реалии 1945 года.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил перед журналистами. Он заявил, что Совбез нуждается в реформации. По его словам, нынешний состав Организации не соответствует реальности, а отражает действительность 1945 года.

По мнению генсека, отсутствие реформации угрожает легитимности и эффективности ООН. Он подчеркнул, что согласен с предложениями по ограничению права вето в ситуациях с массовыми нарушениями прав человека.

«Теперь есть комитет, работающий серьезно, и несколько стран, например, даже из постоянной пятерки, признали, что Африка должна иметь право на постоянное членство», — подытожил Антониу Гутерриш.

Комиссия ООН тем временем официально признала действия Израиля в Газе геноцидом. Как сказано в документе, ЦАХАЛ частично уничтожила репродуктивную способность палестинцев.

