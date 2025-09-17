Правительство поручило развивать в России технологию «человек на чипе»

Технология «человек на чипе» основана на биоинженерии. В ее основе — чип, внутри которого по микроканалам проходят питательные растворы, а на поверхностях выращиваются живые клетки. Модель поможет отойти от проверки лекарств на животных, а также от пробирочных испытаний, потому что благодаря ей создается более естественная среда (тесты на отдельно взятых культурах не позволяют оценить эффект для целого органа или даже организма).