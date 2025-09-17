Волонтеры оберегают бойцов молитвами

А вдоль стен расставлены коробки с надписью «Своих не бросаем». Член Совета движения «Зов народа» и Совета женщин столицы при Мосгордуме Елена Волкова складывает туда все необходимое для бойцов. Чай, печенье, сухпаек и другие продукты, средства личной гигиены постепенно наполняют ящики. Все эти вещи принесли неравнодушные жители столицы. Финальный штрих — открытка с изображением наших воинов, на обратной стороне которой написано письмо со словами поддержки от пятнадцатилетней девочки Даши. А в самом конце четко выведенные строки: «Бог с нами. Сила в нас. Победа будет за нами».