Волонтеры оберегают бойцов молитвами

Активисты волонтерской группы Север Москвы «ТЫЛ — ФРОНТУ» передали бойцам в зоне проведения специальной военной операции гуманитарный груз.
Завершилась утренняя служба в церкви Спиридона Тримифунтского, но прихожане не торопятся уходить. Они спускаются в цокольный этаж святыни. Там уже натянута основа для маскировочной сети, остается только вплести камуфляжные ленты. Прежде чем сесть за кресло, добровольцы молятся. Вот, петелька за петлей, и готова крепкая волонтерская сеть.
А вдоль стен расставлены коробки с надписью «Своих не бросаем». Член Совета движения «Зов народа» и Совета женщин столицы при Мосгордуме Елена Волкова складывает туда все необходимое для бойцов. Чай, печенье, сухпаек и другие продукты, средства личной гигиены постепенно наполняют ящики. Все эти вещи принесли неравнодушные жители столицы. Финальный штрих — открытка с изображением наших воинов, на обратной стороне которой написано письмо со словами поддержки от пятнадцатилетней девочки Даши. А в самом конце четко выведенные строки: «Бог с нами. Сила в нас. Победа будет за нами».
— А еще Даша вяжет вот такие талисманы-брелоки в форме зеленого сердца и прикрепляет к открыткам, — показывает изделие Елена Волкова.
Недавно волонтеры собрали 25 солдатских посылок с набором всего необходимого для ребят. Также бойцы всегда могут обратиться за срочной помощью к группе Север Москвы «ТЫЛ — ФРОНТУ». По словам Елены Волковой, каждый житель помогает по мере своих возможностей. Ведь даже одна пара шерстяных носков уже много значит для ребят.
— С началом осеннего сезона ночи стали гораздо холоднее, и от военных уже поступает запрос на окопные свечи. Поэтому мы объявляем сбор на закупку парафина для их изготовления, — говорит Елена.
Она добавляет, что раньше волонтеры могли использовать огарки церковных свечей. Но во время общения с бойцами быстро поняли, что в окопе стоит сильный запах пчелиного воска. А если это первая линия обороны, то возникает даже риск демаскировки позиции. Поэтому «ТЫЛ — ФРОНТУ» сейчас использует только очищенный парафин.
А еще Елена Волкова помогает военным, получившим тяжелые ранения. Так, она совместно с президентом благотворительного фонда «Сердце Данко» Марией Хорычевой передали бойцу с позывным «Сеня» и его подразделению подарки, гуманитарную помощь, собранную волонтерскими объединениями.
— «Сеня» — солдат, который родился не «в рубашке», а в бронежилете, — рассказывает Елена Волкова.
Боец штурмового отряда 136-й бригады носил воду своим товарищам. А когда вышел из лесополосы, по нему начал работать вражеский гранатомет. Но боец не побоялся противника, чтобы дойти до своих товарищей и принести им глоток воды. Успешно выполнил боевую задачу. И сейчас проходит реабилитацию.
СПРАВКА.
Общественное движение «Зов народа» создано с целью сохранения культурно-исторической памяти и духовно-нравственных ценностей. И служит связующим звеном между обществом и государством. А также доносит до представителей власти проблемы и просьбы граждан Российской Федерации.