Мудрые побеждают в бою

— И я понял, что пора получать высшее образование. Давно уже хотел. Все дело в том, что в школе преподавали только переписанную «Историю Украины» и «Всемирную историю». Конечно, в программе не было и обществознания. Да еще русский язык подтянуть нужно, поскольку в школах больше делали акцент на украинском. Очень хочу восполнить эти пробелы. Поэтому и решил поступать в вуз. ФШР помогла с репетиторами, — рассказывает Сергей. — Почти не отдыхал, так что вступительные экзамены дались непросто.