Мудрые побеждают в бою

16 сентября Госдума рассмотрела в первом чтении поправки в закон об образовании, предоставляющие льготы при поступлении в вузы для приемных детей участников спецоперации. Сейчас в вузах есть льготы как для семей участников СВО, так и для ветеранов боевых действий. Помогают защитникам и их семьям не только в учебе, но и в общественной жизни. Например, бойцы и их дети участвуют в мероприятиях, становясь ориентиром и примером для однокурсников.
Удар, еще удар — пыль с камнями поднимается к небу, попутно накрывая российских штурмовиков. В их числе и Сергей Ключников с позывным «Зеба». Он парень из города Макеевки Донецкой Народной Республики, воюет на Донбассе с 2014 года. И в те ценные минуты, когда появляется возможность перевести дух, он шутит, рассказывает анекдоты, чтобы хоть как-то поднять настроение боевым братьям.
— Знаете, разрушенный город напоминает фильм «Джуманджи». Сижу в окопах, а мимо меня пробегает настоящий лев, — вспоминает Сергей Ключников про случай, когда видел царя зверей, который убежал из бывшего Мариупольского зоопарка.
Весь путь российские бойцы пригнувшись бегут вперед, а в голове лишь мысли о родных, доме и… об освобождении Мариуполя. Тогда это была их главная задача. Укрываясь от прилетов вражеских снарядов, спустя месяцы кровопролитных битв, они выполняют важную миссию. Город чист, укрепление ВСУ разбито.
Но во время боев один из вэсэушников в упор расстрелял «Зебу» при зачистке девятиэтажки. Выпустил восемь бронебойных пуль. То ли бронежилет, то ли удача спасли жизнь бойцу. И верные товарищи успели эвакуировать героя. Сейчас боец проходит реабилитацию.
Сергей даже стал героем одного документального фильма «У края бездны». Его снял режиссер Максим Фадеев, рассказав историю освобождения Мариуполя от лица бойцов элитного подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации — батальона «Сомали», где плечом к плечу с боевыми товарищами воевал «Зеба».
Не дадим переписать историю.
После премьеры кино на него обратила внимание Федерация шахмат России (ФШР). Предложив ветерану СВО заняться взаимодействием с молодежью, чтобы подготовить новое поколение патриотически настроенных шахматистов.
— И я понял, что пора получать высшее образование. Давно уже хотел. Все дело в том, что в школе преподавали только переписанную «Историю Украины» и «Всемирную историю». Конечно, в программе не было и обществознания. Да еще русский язык подтянуть нужно, поскольку в школах больше делали акцент на украинском. Очень хочу восполнить эти пробелы. Поэтому и решил поступать в вуз. ФШР помогла с репетиторами, — рассказывает Сергей. — Почти не отдыхал, так что вступительные экзамены дались непросто.
Благодаря усердию и трудолюбию у Сергея получилось поступить в Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), он учится на факультете международных отношений и зарубежного регионоведения по программе «История международных отношений и внешней политики России».
Продолжил дело предков.
Университеты также поддерживают студентов, которые добровольно отправляются на СВО в течение обучения. Не стал исключением и РУДН, который гордится своими обучающимися, ставшими на защиту Родины.
Так, третьекурсник Медицинского института РУДН, специальность «Лечебное дело», добровольно отправился на фронт. Арсений Сарычев из семьи потомственных медиков: мама — врач-педиатр, а папа — окончил университет по направлению «Биоинженерия». Конечно, Арсений со школьной скамьи мечтал стать врачом. Еще в девятом классе начал планировать поступление в Военно-медицинскую академию имени Кирова. Отслужил срочную службу, а после решил обучаться по направлению гражданской медицины. Выбрал РУДН. Планирует стать врачом-педиатром. Так сложились жизненные обстоятельства, что Арсению пришлось взять академический отпуск, тогда-то он и понял, что хочет отправиться в зону проведения СВО.
— Я давно думал так поступить, но учебу бросать не хотел. А тут обстоятельства уже сами за себя говорят, — рассказывает Арсений.
Для юноши служба стала продолжением семейного дела. В 1960-е годы его дед выезжал на территорию Украинской ССР для выслеживания эсэсовских отрядов из местных жителей, которые продолжали функционировать в подпольном режиме. Вот и Арсений понял, что должен помочь всем, кто в этом нуждается, и поддержать народ Донбасса. Студента отправили воевать на одном из самых тяжелых направлений — в Бахмут.
— Во время штурма я был единственный медик в своем подразделении. Направлял наших бойцов через БПЛА, оказывал первую медицинскую помощь, — отмечает Арсений Сарычев. — А еще мне приходилось помогать и другим братским подразделениям.
Арсений работал полевым медиком — оказывал первую медицинскую помощь в условиях боевых действий. Так, он целых четыре дня с помощью дрона инструктировал двух бойцов с серьезными ранениями. Сбрасывал инструкции в пластмассовой банке, так как не мог долго быть на связи. В итоге бойцы были спасены.
— Конечно, чувство страха всегда было, а как иначе, все мы люди. Но главное — принять его и, несмотря на дрожь в ногах, идти вперед, — говорит Арсений Сарычев. — Помню, как мне пришлось идти по открытому пространству к раненому. Следом увязались два украинских дрона, не по себе как-то. Но я понимал, что меня ждут ребята, надеются на мою помощь. И я ни в коем разе не могу их подвести.
В зоне СВО Арсений пробыл полгода. А 15 мая 2024 года получил осколочные ранения. При выводе раненых с позиций один из бойцов подорвался на мине и Арсения задело осколками. Он был награжден двумя медали «За отвагу» — региональная от ДНР и федеральная, а также медалью «За проявленное мужество» от Республики Дагестан.
Сейчас Арсений проходит реабилитацию в Москве. Планирует стать врачом-педиатром. Раз в семестр получает материальную помощь от вуза и перевелся на бюджет.
Увеличили квоты.
Сейчас растет востребованность отдельной квоты, предназначенной для ветеранов СВО, а также их детей, которая дает возможность поступить на бюджет по конкурсу на выделенные места. Их доля составляет не менее 10 процентов контрольных цифр приема.
По данным Министерства науки и высшего образования РФ, в 2024 году квота составляла 50 496 мест, в 2025 году — 50 957. К 12 августа уже было занято более 55 процентов мест по сравнению с прошлым годом. И более 300 вузов по собственной инициативе увеличили квоту выше пороговых 10 процентов.
Кроме того, было выделено 2000 мест на бесплатное обучение на подготовительных факультетах. В этой помощи нуждаются абитуриенты, вернувшиеся с фронта, чтобы подготовиться к поступлению. В ходе приемной кампании такие образовательные интенсивы реализовывали в 85 университетах.
— Более чем в 300 российских вузах созданы специальные структурные подразделения по работе с участниками СВО и их родственниками, — сообщили в Минобрнауки.
Безусловно, поддержка участников СВО и членов их семей стала приоритетной задачей. О чем лучше всего говорит результат: к августу 2025 года на места в рамках отдельной квоты принято 28 383 человека, что уже составило 55,6 процента общего объема квоты. А по итогам приемной кампании с 2024 по 2025 год зачислены 16 292 человека.
— Важно, чтобы студенты, вернувшиеся из зоны СВО, как и молодые люди из семей героев, активнее участвовали в общественной жизни своих вузов, становились образцами и ориентирами для своих однокурсников. На примерах ребят, поступивших в 2023 и 2024 годах, мы видим, что многие самым лучшим образом зарекомендовали себя в учебе, научной деятельности, волонтерстве, общественной работе — так же, как до этого проявили себя в боевой обстановке, — рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Так, для бойцов созданы специальные инициативы, с их помощью ребята быстрее привыкнут к вузовской жизни. Например, в рамках проекта «Победили тогда, победим и сейчас!» военных будут вовлекать в социально полезную деятельность. Также работа направлена на молодежь — формирование у них патриотического мировоззрения. И, что очень важно, разъяснение целей и задач спецоперации.
— С 24 февраля по 9 мая 2025 года на базе координационных центров прошло 1,5 тысячи мероприятий с общим охватом более 109 тысяч человек, — отметили в ведомстве.
Надежный тыл.
Победа на 50 процентов зависит от тыла, говорил маршал Советского Союза Георгий Жуков. И действительно, так было во все времена. Ведь тыл — надежная защита и помощью нашим военным. Поэтому сейчас активно развивается волонтерское движение, к которому присоединяются и студенты, и преподаватели. Уже более 220 вузов России и 135 организаций по всей стране участвуют в акции «Вузы для фронта», запущенной Минобрнауки России в 2023 году.
— Университеты собирают и отправляют на передовую тактические аптечки, теплую одежду, продукты, технику и автомобили. А также своими руками изготавливают буржуйки, маскировочные сети, саперные кошки и дроны, — рассказали в Минобрнауки.
Более того, на базе НИУ МЭИ организован централизованный сбор грузов, из которого уже произведено десять крупных отправок. А за время акции собраны тысячи единиц оборудования и гуманитарных грузов, автомобили и десятки тысяч квадратных метров маскировочных сетей. Акция стала символом единства вузовского сообщества и поддержки наших защитников.
КСТАТИ.
В возрождающемся Мариупольском государственном университете имени А. И. Куинджи с 25 по 30 сентября 2024 года прошла Первая Международная конференция по общественным и гуманитарным наукам, завершившаяся в стенах РГГУ. Главной темой стала история Новороссии. На нее приехали ведущие ученые не только из России, но и из Аргентины, Боснии и Герцеговины, Гватемалы, Колумбии, Мексики. Они обсуждали прошлое Донбасса, современные процессы, искали исторические параллели и строили прогнозы на будущее. Конференция стала важным шагом к тому, чтобы исследовать регион комплексно — с привлечением историков, политологов, антропологов и других экспертов. Уже во второй половине 2025 года запланировано проведение Второй Международной конференции по общественным и гуманитарным наукам — в Мариуполе и Москве.
ТОП-5 специальностей, выбранных участниками СВО и членами их семей по России на 12 августа в рамках отдельной квоты:
Лечебное дело — 2037 студентов, Педагогическое образование — 1638 студентов, Информатика и вычислительная техника — 944 студента, Строительство — 871 студент, Юриспруденция — 859 студентов.
МНЕНИЕ.
Протянули руку помощи.
Павел Алипов, директор Департамента научной деятельности, доцент исторического факультета Историко-архивного института РГГУ:
— Российский государственный гуманитарный университет стал одним из первых вузов, который откликнулся и начал помогать университетам в новых регионах. Осенью 2022 года профессор РГГУ Галина Ершова неожиданно для коллег посетила Мариупольский государственный университет (МГУ) имени А. И. Куинджи после освобождения города. Оказалось, что вузу не хватало учебников и оргтехники, особенно для студентов-историков и будущих документоведов. Проблема была настолько острой, что новый учебный год оказался под угрозой.
РГГУ не остался в стороне. Уже в январе 2023 года делегация из Москвы привезла в Мариуполь столь необходимые книги и технику. Я лично принимал участие в доставке всего необходимого. В почти полностью разрушенном здании были одни педагоги.
Они рассказали, что все студенты переведены на удаленку. И они вовсе не знают, какой может быть та самая студенческая жизнь в университете. Поэтому в августе мы еще раз приехали в Мариуполь, со мной отправились коллега-преподаватель и двое старшекурсников из РГГУ. Мы организовали круглый стол, на котором мариупольские студенты могли пообщаться с московскими, обменяться опытом. Президент России Владимир Путин узнал о нашей инициативе и поставил задачу обеспечить развитие высшего образования на исторических территориях, «подтянуть» его до российского уровня и выше. Поэтому мы продолжаем вести работу по интеграции университетов и научных организаций новых регионов в единое научно-образовательное пространство. Работу РГГУ на новых территориях заметили и признали на государственном уровне. В апреле 2023 года вышел приказ Минобрнауки России, согласно которому РГГУ официально закрепили как куратора МГУ имени А. И. Куинджи до 2026 года. РГГУ продолжает помогать, но уже в новом статусе.