Экс-главред российской версии Playboy Ляпоров отправился в зону спецоперации

По его словам, отказ объясняется тяжкими статьями, по которым осужден экс-сенатор: у него есть судимость по ст. 210 УК России «Создание преступной группы» и пожизненное лишение свободы. В таких случаях заключение контракта с Минобороны обычно не допускается.