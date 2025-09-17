Экс-главред российской версии Playboy Ляпоров отправился в зону спецоперации

Бывший главный редактор российской версии журнала Playboy Владимир Ляпоров, которого обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, отправился в зону проведения спецоперации. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на комментарий Тверского суда Москвы.
Отмечается, что рассмотрение уголовного дела в отношении Ляпорова приостановили в связи с заключением контракта с Минобороны. По его условиям, экс-главред должен нести службу в зоне проведения СВО, сказано в статье.
В ноябре прошлого года Ляпоров был задержан по подозрению в мошенничестве на 200 миллионов рублей. Ему вменили пять эпизодов мошенничества по части 4 статьи 159 УК России.
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков пытался заключить контракт с Минобороны России для участия в спецоперации, но получил отказ. Об этом 7 сентября сообщил его адвокат Эльмар Ализаде.
По его словам, отказ объясняется тяжкими статьями, по которым осужден экс-сенатор: у него есть судимость по ст. 210 УК России «Создание преступной группы» и пожизненное лишение свободы. В таких случаях заключение контракта с Минобороны обычно не допускается.