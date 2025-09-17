Белорусский педиатр Чеснов сказал, почему он против народных методов лечения

Известный белорусский врач-педиатр с 40-летним опытом работы в программе «100 вопросов взрослому» на телеканале «Беларусь 1» сказал, что он против народных методов лечения — компрессов, банок, обтирания водкой, ингаляций с «Боржоми».
«Я сталкиваюсь с предложениями: “А давайте мы ребенку компрессик сделаем”. У меня веский аргумент: воспалительный процесс греть нельзя. Мы не помогаем организму, мы мешаем, способствуем размножению микроорганизмов, нагревая», — отметил педиатр.
По его словам, бабушкам, которые предлагают в качестве лечения горчичники, он обычно говорит так: «Поставьте себе горчичнички, на язык лучше».
Что касается метода сбить высокую температуру, обтирая ребенка водкой, чтобы остывал быстрее — к этому методу Дмитрий Чеснов также относится категорически отрицательно, он видел детей с отравлением после такой «процедуры», когда кожа ребенка всосала спиртовой раствор.
«Будем думать — это инфекционный процесс привел его к торможению или это всосавшийся алкоголь довел его до состояния опьянения», — подчеркнул педиатр.
Дмитрий Чеснов отметил, что есть определенные стандарты и ими надо пользоваться. Высокая температура у ребенка — облегчите ему жизнь, снимите одежду, снимите подгузник и обтирайте, это физический метод охлаждения, но водой комнатной температуры, не надо ребенка льдом обкладывать.
Что касается ингаляций с «Боржоми», то эта минеральная солевая вода — не ингаляционная смесь, она не стерильна.
Дмитрий Чеснов сказал о главной сложности в работе врача — это общение с родителями, с дедушками и бабушками маленького пациента.
По его словам, с бабушками у него разговор короткий: «Бабуля, будешь себя плохо вести, пойдешь за дверь, ты не юридический представить ребенка».
«Мой термин такой: бабушка — враг ребенка. Я научу маму, научу папу, а бабушка пускай будет рядышком, как помощница. Приготовит что-то поесть маме, например, или ребенку блинчиков напечет», — сказал педиатр.
Дмитрий Чеснов отметил, что с болезнью ребенка справляется команда — врач и родители, причем родители должны быть настроены спокойно.
