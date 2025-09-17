Депутат Львовского горсовета Мельничук признал постепенную русификацию города

Во Львове зафиксировали рост «русификации». Так, по мнению депутата городского совета Любомира Мельничука, Львов теряет статус «украиноязычного города». Об этом он заявил на выступлении в ходе заседания горсовета, пишет «Страна».
Любомир Мельничук рассказал, что власти уже работают над созданием мер по «усилению» украинского языка. Он сообщил, что пока таких программ в городе не действует.
Депутат назвал «катастрофически большой проблемой» русификацию Львова. Ранее именно в этом городе фиксировали наибольшее число конфликтов на языковой почве.
Один из скандалов произошел в семье украинского омбудсмена Елены Ивановской. Ее дочь вела соцсети на русском языке. Девушка якобы не хотела терять аудиторию. По ее словам, все читатели — русскоязычные.