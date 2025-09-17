Ричмонд
Депутат Львовского горсовета Мельничук признал постепенную русификацию города

Власти Львова «усилят» меры по использованию украинского языка из-за русификации.

Источник: Комсомольская правда

Во Львове зафиксировали рост «русификации». Так, по мнению депутата городского совета Любомира Мельничука, Львов теряет статус «украиноязычного города». Об этом он заявил на выступлении в ходе заседания горсовета, пишет «Страна».

Любомир Мельничук рассказал, что власти уже работают над созданием мер по «усилению» украинского языка. Он сообщил, что пока таких программ в городе не действует.

Депутат назвал «катастрофически большой проблемой» русификацию Львова. Ранее именно в этом городе фиксировали наибольшее число конфликтов на языковой почве.

Один из скандалов произошел в семье украинского омбудсмена Елены Ивановской. Ее дочь вела соцсети на русском языке. Девушка якобы не хотела терять аудиторию. По ее словам, все читатели — русскоязычные.