«Сказала, что купит мне хорошую машину»: Откровение отца Анны Цомартовой в эфире ТВ-шоу после возвращения жены из ОАЭ

Поиски ростовчанки давно вышли за пределы России. В августе прошлого года в дубайском метро пассажирка заметила девушку, поразительно похожую на Анну. Женщина спросила: «Аня, это ты?» — на что незнакомка на чистом русском ответила, что та ошиблась. Свидетельница успела сделать фотографию и в тот же день передала снимок семье Цомартовых. Как отмечает мать пропавшей, сходство просто поразительное. Семья направила в ОАЭ много запросов в ОАЭ, но ответа не получила. Тогда Диана сама отправилась в Дубай. В эфире программы «Смотрим» с Андреем Малаховым она рассказала, что провела там неделю, повторив маршрут девушки из метро, посетив полицию и консульство. В посольстве пообещали женщине помочь с подачей заявления. По местным законам для иностранных граждан именно такой порядок.