«Сказала, что купит мне хорошую машину»: Откровение отца Анны Цомартовой в эфире ТВ-шоу после возвращения жены из ОАЭ

Ростовчане Диана и Николай Цомартовы уже полтора года ищут старшую дочь — 23-летнюю Анну. В начале февраля 2024 года студентка Ростовского юридического института МВД, выступавшая в составе городской сборной по тайскому боксу, отправилась на соревнования в Каспийск. После проигрыша Анна оставила телефон у брата и ушла на прогулку к морю. Камеры наблюдения зафиксировали, как девушка около 40 минут бродила по пирсу, примыкающему к охраняемому санаторию. С наступлением темноты запись стала неразборчивой, и дальнейшая судьба Анны остается неизвестной.
Поиски ростовчанки давно вышли за пределы России. В августе прошлого года в дубайском метро пассажирка заметила девушку, поразительно похожую на Анну. Женщина спросила: «Аня, это ты?» — на что незнакомка на чистом русском ответила, что та ошиблась. Свидетельница успела сделать фотографию и в тот же день передала снимок семье Цомартовых. Как отмечает мать пропавшей, сходство просто поразительное. Семья направила в ОАЭ много запросов в ОАЭ, но ответа не получила. Тогда Диана сама отправилась в Дубай. В эфире программы «Смотрим» с Андреем Малаховым она рассказала, что провела там неделю, повторив маршрут девушки из метро, посетив полицию и консульство. В посольстве пообещали женщине помочь с подачей заявления. По местным законам для иностранных граждан именно такой порядок.
— Специалисты консульства сами направят заявление. Нам сказали, что ответ по поводу видео может прийти и в течение трех дней, и в течение года. Конечно, страшно. Страшно получать ответы, но они нам нужны, — рассказала женщина.
В студии также присутствовал отец пропавшей Николай Цомартов. Он раскрыл новые обстоятельства, вспомнив странные разговоры с дочерью незадолго до исчезновения. — Дочь сказала, что купит мне хорошую машину. Я ответил ей: «Ань, ты понимаешь, что хорошая машина стоит пять-шесть миллионов?». Она тогда сказала, что заработает, — вспоминает Николай.
Другой разговор тоже показа
Затем она добавила, что скоро купит себе квартиру, хотя до конца учебы оставалось три года. Криминалист Галина Запорожцева, присутствовавшая в студии, предположила, что такие перемены в мышлении могли быть следствием вербовки.
Эфир завершился эмоциональным обращением Дианы к Анне:
— Дочка, я люблю тебя, для меня есть только ты. Я очень жду тебя, вернись домой.
