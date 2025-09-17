Дети-сироты смогут получить жилищный сертификат по упрощенной процедуре

Правительство России упростило оформление жилищных сертификатов для детей-сирот, сообщили «Известия». Теперь при оформлении государственной поддержки будут учитываться доходы не только самих сирот, но и их супругов за последние 12 месяцев.
По словам Владимира Груздева, председателя правления Ассоциации юристов России, это нововведение поможет многим молодым семьям, где один из супругов имеет низкий или нестабильный доход. Ранее при расчете среднедушевого дохода учитывались только доходы самого заявителя, что усложняло получение сертификата.
Главным условием для получения жилищного сертификата остается превышение среднедушевого дохода семьи над величиной МРОТ. Законопроект с изменениями уже одобрен правительством и скоро вступит в силу.
Нововведение направлено на поддержку детей-сирот и улучшение их жилищных условий, что соответствует государственной социальной политике.