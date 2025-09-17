7 лучших сериалов сентября: мертвецы снова оживают, супергерои беспредельничают, а бывшая уборщица ловит убийц

Признавайтесь, вы тоже ждали сентября не из-за тыквенного латте? Ведь это месяц, когда стриминги выкатывают главные телевизионные пушки. Серьёзно, выглядит так, будто все продюсеры летом договорились: осень должна быть жаркой. Уже 7 сентября, например, состоялось возвращение самого брутального выживального хоррора — «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Обещают не просто зомби-экшен, а целое паломничество по постапокалиптической Европе! А через пару дней, 9-го числа, — детективный фейерверк. Наши любители расследований из «Убийств в одном здании» снова в строю, и кто знает, в какую очередную нелепую историю они ввяжутся на этот раз.