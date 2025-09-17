Эколог предрёк нашествие испанских слизней в 2026-ом и назвал способ остановить «иностранную армаду»

Ранее россиян предупредили об опасности испанских слизней. Высокая влажность в совокупности с тёплым климатом создали в парках Подмосковья и на дачных участках благоприятные условия для распространения испанского слизня (Arion vulgaris). Он не кусается и не нападает на человека, но может быть переносчиком опасных паразитов и бактерий. В слизи насекомых могут содержаться паразиты, вызывающие тяжёлое заболевание — эозинофильный менингит. Микроорганизмы могут попасть на руки человека, а затем — в рот или слизистые оболочки глаз, что особенно опасно для детей.