В Москве ожидается резкое похолодание в третьей декаде сентября

Заметное похолодание в центре европейской части России ожидается в третьей декаде сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. По его словам, в Московском регионе температура начнёт существенно снижаться уже с середины следующей недели, и жители столицы почувствуют приближение осени.

Вильфанд также отметил, что в ближайшие дни на севере европейской России сохранится тёплая погода — там температура будет примерно на 2−3 градуса выше, чем в Москве.

Также синоптик рассказал о погоде в московском регионе на ближайшие выходные и на следующую неделю.

