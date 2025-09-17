В Москве ожидается резкое похолодание в третьей декаде сентября

Заметное похолодание в центре европейской части России ожидается в третьей декаде сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. По его словам, в Московском регионе температура начнёт существенно снижаться уже с середины следующей недели, и жители столицы почувствуют приближение осени.