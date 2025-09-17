В Госдуме рассказали о схеме мошенничества под видом школьных психологов

Глава думского комитета также сообщила, что депутаты Госдумы от фракции СРЗП под руководством лидера партии Сергея Миронова уже внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается обязать операторов связи автоматически и бесплатно активировать сервисы фильтрации и блокировки мошеннических звонков и сообщений. Проект, по ее словам, также предусматривает создание единой базы подозрительных номеров, чтобы звонки от них блокировались мгновенно. Лантратова заявила, что данная инициатива поддержана кабмином, и ее рассмотрение запланировано в осеннюю сессию.