В Госдуме рассказали о схеме мошенничества под видом школьных психологов

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Мошенники маскируются под школьных психологов, рассылают фишинговые ссылки на сайты, где пользователей просят ввести личные данные, а после аферисты крадут деньги с карт, либо используют информацию для дальнейших атак, сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).
«В начале учебного года мошенники активизировались, нацеливаясь на родителей и детей. Они маскируются под школьных психологов, рассылают фишинговые ссылки и выманивают личные данные, чтобы потом обчистить банковские счета», — сказала Лантратова.
Она уточнила, что схема работает так: сначала приходит звонок или сообщение якобы от школьного психолога, и мошенник сообщает, что ребенок не прошел «обязательное психологическое тестирование» в школе.
«Это звучит убедительно, особенно для тревожных родителей в начале учебного года. Они предлагают срочно “пересдать тест” по специальной ссылке, которая ведет на поддельный сайт, имитирующий портал “Госуслуг” или школьный ресурс», — добавила политик.
По словам Лантратовой, как только жертва переходит по ссылке, начинается самое опасное — на фишинговом сайте просят ввести личные данные: паспортные данные, СНИЛС, номера банковских карт, CVV-коды и даже логин с паролем от личного кабинета в банке или «Госуслугах».
«Мошенники давят психологически. Говорят, “если не пройдете тест, ребенок не сможет учиться” или “это конфиденциально, не говорите родителям”. Дети, особенно подростки, часто попадаются первыми — они получают сообщения в соцсетях или мессенджерах», — подчеркнула депутат.
После получения данных, как сообщила парламентарий, аферисты либо сразу крадут деньги с карт, либо используют информацию для дальнейших атак: звонят «из банка» и просят подтвердить операцию или угрожают уголовным делом за «утечку данных».
«Схема в целом не нова, но стала изощреннее. Летом, во время вступительных экзаменов в вузы, мошенники под тем же предлогом собирали данные для “характеристики ученика”, чтобы потом взламывать аккаунты на “Госуслугах” и банковских приложениях. По оценкам экспертов, ущерб от таких афер уже превысил миллиарды рублей», — считает она.
Лантратова напомнила о важных правилах, чтобы не стать жертвой мошенников: всегда проверять источник звонка — звонить в школу самостоятельно по официальному номеру, никогда не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные на незнакомых сайтах. «Если сомневаетесь, обратитесь в банк или полицию. Главное — не паникуйте. Мошенники играют на страхе и спешке», — добавила она.
Глава думского комитета также сообщила, что депутаты Госдумы от фракции СРЗП под руководством лидера партии Сергея Миронова уже внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается обязать операторов связи автоматически и бесплатно активировать сервисы фильтрации и блокировки мошеннических звонков и сообщений. Проект, по ее словам, также предусматривает создание единой базы подозрительных номеров, чтобы звонки от них блокировались мгновенно. Лантратова заявила, что данная инициатива поддержана кабмином, и ее рассмотрение запланировано в осеннюю сессию.
«Технологии на стороне добрых сил. Но важна профилактика. Обучать детей цифровой грамотности: объяснять, как распознавать фейковые сообщения, не делиться данными и сообщать о подозрительных ссылках взрослым», — подытожила она.