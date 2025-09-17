Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана

17 сентября неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городах Усть-Каменогорск, Балхаш, Актобе, Уральск, Атырау, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +17° 6 м/с 100% 755 мм рт. ст. +18°
Источник: Kazinform

Метеорологические условия в этих четырех городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха), согласно которому в среду на большей части страны ожидаются дожди с грозами.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

— сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

— людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

— ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.