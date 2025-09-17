Ричмонд
Сотрудники авиакомпании забыли в аэропорту Ижевска слепого пассажира

Сотрудники российской авиакомпания забыли слепого пассажира в аэропорту Ижевска. Об этом во вторник, 16 сентября, сообщило издание E1.

Житель Екатеринбурга Владимир Васкевич прилетел в столицу Удмуртии для выступления на форуме, а потом должен был улететь в Москву. В аэропорту Ижевска его встретили и проводили в зал ожидания, где он провел четыре часа. Но сотрудники авиаперевозчика не посадили его на борт. В итоге мужчина опоздал на свой рейс в столицу.

Ему помогли дойти до службы безопасности, где выяснилось, что во время пересменки никто из сотрудников не передал о нем информацию.

В качестве извинений екатеринбуржцу переоформили рейс и предложили провести еще восемь часов в зале ожидания. Но вскоре ему предоставили место для сна, сказано в публикации.

В августе семья из Петербурга пожаловалась на вымогательство со стороны сотрудников аэропорта в турецкой Анталье. Янину и ее супруга с маленькой дочерью в возрасте восьми месяцев не стали регистрировать на борт без осмотра врача за 120 евро. Сотрудников аэропорта заинтересовали покраснения на коже малышки, которые были вызваны укусами комаров.