Сотрудники авиакомпании забыли в аэропорту Ижевска слепого пассажира

Житель Екатеринбурга Владимир Васкевич прилетел в столицу Удмуртии для выступления на форуме, а потом должен был улететь в Москву. В аэропорту Ижевска его встретили и проводили в зал ожидания, где он провел четыре часа. Но сотрудники авиаперевозчика не посадили его на борт. В итоге мужчина опоздал на свой рейс в столицу.