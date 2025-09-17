Фон дер Ляйен и Трамп провели беседу по антироссийским санкциям: каковы итоги

Американский лидер Дональд Трамп провел разговор с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Они беседовали об усилении давления на Москву. Глава Еврокомиссии назвала разговор «хорошим». Так она написала в соцсети.
Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия намерена обратиться с новым предложением по санкциям против России. Она планирует ускорить поэтапный отказ от российского топлива.
«Я провела хороший разговор с президентом США Дональдом Трампом об укреплении наших совместных усилий по увеличению экономического давления на Россию посредством дополнительных мер. Комиссия скоро представит свой 19-й пакет санкций, направленный на криптовалюту, банки и энергетику», — добавила Урсула фон дер Ляйен.
По словам госсекретаря США Марко Рубио, Вашингтон хочет избежать введения антироссийских санкций. Американская администрация также надеется, что украинский конфликт не приведет к отказу Вашингтона от посредничества в урегулировании.