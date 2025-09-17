Названы имена международных ведущих «Интервидения», они представляют Китай и Индию

Представители Индии и Китая станут ведущими международного сектора «Интервидения-2025». Об этом информирует пресс-служба международного песенного конкурса. Речь идёт о Стэфи Патель и Мэнг Лэе.
Стэфи Патель — обладающая утончённой красотой индийская модель и актриса. В её активе победа в конкурсе Miss Teen International, также Патель вошла в финал конкурса Femina Miss India. Она является культурной представительницей Индии на международной арене.
Вместе со Стэфи Патель для иностранных зрителей вести международный конкурс будет представитель КНР Мэнг Лэй. Он востребован во многих странах мира как телеведущий, а ещё Мэнг Лэй — официальное лицо известных брендов, таких как Jaguar, Chanel, Mercedes-Benz и BMW.
«Эти, без преувеличения, звезды присоединились к команде Интервидения-25, чтобы придать конкурсу еще больший международный масштаб!» — сказано в релизе.
Ранее стало известно, что ведущими Международного музыкального конкурса «Интервидение» от России стали оперная певица Аида Гарифуллина и певец Алексей Воробьев. А вот комментаторами от РФ стали продюсер Юрий Аксюта и телеведущая Яна Чурикова,
Напомним, конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года в Live Арена в Москве при участии представителей 20 стран. Он призван стать альтернативой международному песенному конкурсу «Евровидение», в котором Российская Федерация несколько лет не принимает участия.
«Столь масштабный гуманитарный проект ориентирован на продвижение общечеловеческих, культурных, семейных и духовных ценностей, которые разделяют все наши страны», — так высказался об «Интервидении» президент России Владимир Путин во время открытия саммита БРИКС.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что конкурс «Интервидение» является важным событием международного значения, поскольку в рамках него творчество и искусства выступают инструментами сохранения культурного суверенитета. Глава МИД также ответил на выпад со стороны Великобритании по поводу этого музыкального проекта, указав, что Россия возрождает «Интервидение», тогда как Британии уже попросту нечего возрождать.
Также было объявлено, что победитель конкурса «Интервидение» получит денежный приз в размере 30 миллионов рублей.