Названы имена международных ведущих «Интервидения», они представляют Китай и Индию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что конкурс «Интервидение» является важным событием международного значения, поскольку в рамках него творчество и искусства выступают инструментами сохранения культурного суверенитета. Глава МИД также ответил на выпад со стороны Великобритании по поводу этого музыкального проекта, указав, что Россия возрождает «Интервидение», тогда как Британии уже попросту нечего возрождать.