Гутерриш призвал убрать из Совета безопасности ООН реалии 1945 года

Состав Совета безопасности ООН соответствуют реалиям 1945 года, а не современного мира, поэтому организации нужна реформа. Об этом во вторник, 16 сентября, высказался генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
— Реформа Совбеза имеет смысл. Совет Безопасности имеет состав, несоответствующий современному миру, он соответствует миру 1945 года. Это создает не только проблему легитимности, но и проблему эффективности, — заявил он на пресс-конференции в преддверии Генассамблеи ООН.
По его словам, в вопросе реформы наблюдается прогресс. Гутерриш рассказал о работе комитета, а также о признании рядом стран того, что Африка должна иметь право на постоянное членство.
Но генсек ООН добавил, что окончательно решение по реформе и праву вето могут принять только страны — члены, передает ТАСС.
Антониу Гутерриш ранее заявил, что рассчитывает на встречу с российской делегацией на полях Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе.
Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории сообщила, что действия Израиля в секторе Газа могут рассматриваться как геноцид.