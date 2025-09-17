Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гутерриш призвал убрать из Совета безопасности ООН реалии 1945 года

Состав Совета безопасности ООН соответствуют реалиям 1945 года, а не современного мира, поэтому организации нужна реформа. Об этом во вторник, 16 сентября, высказался генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Состав Совета безопасности ООН соответствуют реалиям 1945 года, а не современного мира, поэтому организации нужна реформа. Об этом во вторник, 16 сентября, высказался генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

— Реформа Совбеза имеет смысл. Совет Безопасности имеет состав, несоответствующий современному миру, он соответствует миру 1945 года. Это создает не только проблему легитимности, но и проблему эффективности, — заявил он на пресс-конференции в преддверии Генассамблеи ООН.

По его словам, в вопросе реформы наблюдается прогресс. Гутерриш рассказал о работе комитета, а также о признании рядом стран того, что Африка должна иметь право на постоянное членство.

Но генсек ООН добавил, что окончательно решение по реформе и праву вето могут принять только страны — члены, передает ТАСС.

Антониу Гутерриш ранее заявил, что рассчитывает на встречу с российской делегацией на полях Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе.

Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории сообщила, что действия Израиля в секторе Газа могут рассматриваться как геноцид.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше