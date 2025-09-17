В России переносят крайнюю дату оплаты ЖКХ

Ранее Колунов сообщил, что россияне с долгами за коммунальные услуги могут списать задолженность через процедуру банкротства. Для запуска внесудебного банкротства сумма долга должна составлять от 50 до 500 тысяч рублей. При долгах свыше 500 тысяч рублей процедура проводится только через суд.