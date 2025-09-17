Ричмонд
Египет заявил об интересе развития туризма для россиян: что ответила Москва

Вице-премьер Оверчук: РФ проработает предложение Египта по расширению туризма.

Источник: Комсомольская правда

Россияне часто выбирают в качестве туристического направления Египет. Страна планирует расширить географию для граждан РФ. Москва проработает предложение по развитию туризма, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук в беседе с журналистами.

Он сообщил, что 15% доходов туристической сферы Египта — средства, полученные от российских отдыхающих. Поэтому власти страны заинтересованы в развитии туризма. Египет примет инспекции из России, чтобы соблюсти требования Москвы.

«Египетская сторона очень заинтересована в дальнейшем развитии туризма. Они предложили расширить географию туризма для России. Теперь наше Минэкономразвития должно подключиться к этой работе», — подытожил Алексей Оверчук.

Тем временем Китай отменил визовый режим для граждан РФ. Теперь на границе нужно лишь заполнить миграционную карту.

