В Госдуме предложили определить перечень медспециальностей для наставников

«Семнадцатого сентября на нашем первом в эту сессию заседании комитета обсудим ряд законопроектов, готовых к рассмотрению Госдумой в первом чтении. Одним из наиболее значимых проектов станет законопроект о закреплении кадров в отечественной системе здравоохранения. Будем тщательно работать над ним как в рамках комитета, так и вместе с комитетом по науке и высшему образованию для выработки наиболее взвешенных решений. Вместе с этим комитет по охране здоровья имеет ряд своих предложений. Мы предлагаем определить перечень специальностей, после завершения обучения по которым специалисты будут работать под руководством наставника. Например, по специальностям фармация и стоматология может отмечаться дефицит ставок», — сказал Леонов.