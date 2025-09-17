Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 17 сентября 2025

Погода в Иркутске 17 сентября 2025 года обещает переменную облачность, дождя не ожидается. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +18…+20 градусов, температура ночью +2…+4. Ветер юго-восточный 5−10 м/с.
Погода в Иркутске 17 сентября 2025.
— Переменная облачность, местами небольшие дожди, в северных и верхнеленских районах местами небольшие и умеренные дожди, утром в отдельных районах туман, ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, днем порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье днем потеплеет до +15…+20 градусов, если будет облачно, то до +7…+12. Температура ночью +2…+7, при прояснении −1…-6, заморозки. Вот что обещает погода в Иркутске 17 сентября 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что первый снег выпал в Бурятии и Забайкалье.