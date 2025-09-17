Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 17 сентября 2025

До +20 градусов потеплеет в Иркутске 17 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 17 сентября 2025 года обещает переменную облачность, дождя не ожидается. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +18…+20 градусов, температура ночью +2…+4. Ветер юго-восточный 5−10 м/с.

Погода в Иркутске 17 сентября 2025.

— Переменная облачность, местами небольшие дожди, в северных и верхнеленских районах местами небольшие и умеренные дожди, утром в отдельных районах туман, ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, днем порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.

В Приангарье днем потеплеет до +15…+20 градусов, если будет облачно, то до +7…+12. Температура ночью +2…+7, при прояснении −1…-6, заморозки. Вот что обещает погода в Иркутске 17 сентября 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что первый снег выпал в Бурятии и Забайкалье.