Карабах обыграл Бенфику со счётом 3:2, впервые одержав победу в Лиге чемпионов

Голы за «Карабах» забили Леандро Андраде, Камило Дуран и Алексей Кащук. В составе «Бенфики» отличились Энцо Барренечеа и Вангелис Павлидис.
Эта победа стала первой для «Карабаха» в групповом этапе Лиги чемпионов после прохождения квалификации. Команда впервые попала в групповой этап турнира в сезоне 2017/18, где смогла набрать лишь два очка, сыграв вничью с мадридским «Атлетико» и заняв последнее место в своей группе.
В следующем туре «Карабах» сыграет на своём поле с датским «Копенгагеном» 1 октября, а «Бенфика» днём ранее отправится в Лондон, чтобы провести матч с «Челси».
Ранее футбольный клуб ЦСКА прервал серию из 21 матча без поражений в Российской Премьер-лиге, уступив в восьмом туре «Ростову» со счётом 0:1. Единственный гол в матче на 25-й минуте забил экс-армеец Константин Кучаев.