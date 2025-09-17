Карабах обыграл Бенфику со счётом 3:2, впервые одержав победу в Лиге чемпионов

Эта победа стала первой для «Карабаха» в групповом этапе Лиги чемпионов после прохождения квалификации. Команда впервые попала в групповой этап турнира в сезоне 2017/18, где смогла набрать лишь два очка, сыграв вничью с мадридским «Атлетико» и заняв последнее место в своей группе.