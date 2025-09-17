Срок оплаты по платежкам ЖКУ изменится: что важно знать

Россияне с марта 2026 года смогут оплачивать квитанции ЖКУ по-другому. Согласно нововведению, крайний срок внесения средств перенесут на 15-е число. Такими сведениями поделился депутат Госдумы Сергей Колунов, пишет ТАСС.
По словам парламентария, мера принята для удобства россиян. Ранее крайний срок оплаты выпадал на 10-е число каждого месяца. Однако не все жители успевали получить зарплаты к этому моменту.
«Немало людей получают деньги 12-го числа, 15-го числа, а оплачивать ЖКУ удобнее сразу после поступления зарплаты. Перенос крайнего срока оплаты позволит гражданам избежать просрочек и начисления пени», — подытожил Сергей Колунов.
Граждан РФ также предупредили о штрафах из-за выброшенного мимо урны мусора. Наказание может составить до пяти тысяч рублей.