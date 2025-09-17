Ричмонд
Россия продала Казахстану рекордный объем пива

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российский пивной экспорт в Казахстан в июле этого года достиг рекордной с середины 2022 года суммы, выяснило РИА Новости, изучив статданные таможенного ведомства республики.

Источник: © РИА Новости

Так, поставки в июле составили 4,5 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 44%. Более весомым объем в деньгах был лишь в мае 2022 года — тогда Россия продала Казахстану пива на 5,3 миллиона долларов.

Россия продолжает оставаться крупнейшим продавцом пива для республики, значительно опережая классические «пивные державы»: например, поставки России впятеро больше немецких и в 46 раз выше, чем у Чехии.

А всего Россия обеспечивает 61% потребностей Казахстана в импортном пенном.