Россия продала Казахстану рекордный объем пива

Так, поставки в июле составили 4,5 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 44%. Более весомым объем в деньгах был лишь в мае 2022 года — тогда Россия продала Казахстану пива на 5,3 миллиона долларов.
Россия продолжает оставаться крупнейшим продавцом пива для республики, значительно опережая классические «пивные державы»: например, поставки России впятеро больше немецких и в 46 раз выше, чем у Чехии.
А всего Россия обеспечивает 61% потребностей Казахстана в импортном пенном.