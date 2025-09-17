Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинского футболиста Рудько отправили в ВСУ после попытки уехать из страны

Бывшего вратаря украинских футбольных команд «Шахтер» и «Динамо» Артура Рудько задержали при попытке покинуть страну. Об этом сообщило издание Sportarena.

Бывшего вратаря украинских футбольных команд «Шахтер» и «Динамо» Артура Рудько задержали при попытке покинуть страну. Об этом сообщило издание Sportarena.

Уточняется, что спортсмена направили в учебный центр ВСУ, где он проходит базовую военную подготовку, передает РИА Новости.

Рудько 33 года. Последним клубом в его карьере был «Черноморец», который он покинул по завершении сезона-2024/25. Футболист два раза становился чемпионом Украины — в составе «Динамо» и «Шахтера».

В августе бывший полузащитник украинского «Шахтера» Александр Роспутько получил гражданство России и стал футболистом клуба «Чайка».

13 октября 2023 года после матча юношеской лиги УЕФА с бельгийским клубом «Антверпен» Роспутько не вернулся на Украину. Позже выяснилось, что он находится в РФ, а его отец рассказал, что сын хочет получить российское гражданство.

Ранее футбольный судья показал игроку одесского клуба «Систерс» Ирине Майбородиной желтую карточку за использование русского языка во время игры. Инцидент произошел в ходе матча против команды «Колос» в рамках чемпионата Украины по женскому футболу.