Украинского футболиста Рудько отправили в ВСУ после попытки уехать из страны

Бывшего вратаря украинских футбольных команд «Шахтер» и «Динамо» Артура Рудько задержали при попытке покинуть страну. Об этом сообщило издание Sportarena.
Уточняется, что спортсмена направили в учебный центр ВСУ, где он проходит базовую военную подготовку, передает РИА Новости.
Рудько 33 года. Последним клубом в его карьере был «Черноморец», который он покинул по завершении сезона-2024/25. Футболист два раза становился чемпионом Украины — в составе «Динамо» и «Шахтера».
В августе бывший полузащитник украинского «Шахтера» Александр Роспутько получил гражданство России и стал футболистом клуба «Чайка».
13 октября 2023 года после матча юношеской лиги УЕФА с бельгийским клубом «Антверпен» Роспутько не вернулся на Украину. Позже выяснилось, что он находится в РФ, а его отец рассказал, что сын хочет получить российское гражданство.
Ранее футбольный судья показал игроку одесского клуба «Систерс» Ирине Майбородиной желтую карточку за использование русского языка во время игры. Инцидент произошел в ходе матча против команды «Колос» в рамках чемпионата Украины по женскому футболу.