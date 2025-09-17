Стыковка грузового корабля Cygnus XL с МКС перенесена из-за неисправности двигателя

Запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX с новым Cygnus XL состоялся 14 сентября с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Это первый полет Cygnus XL, который способен доставлять до 5 тонн грузов — значительно больше, чем предыдущая версия с грузоподъемностью около 3,8 тонны. На борту находятся материалы для производства полупроводниковых кристаллов, оборудование для криогенных топливных баков и система ультрафиолетовой обработки воды для предотвращения бактериального роста.