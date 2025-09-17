Стыковка грузового корабля Cygnus XL с МКС перенесена из-за неисправности двигателя

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) объявило о переносе стыковки нового грузового корабля Cygnus XL корпорации Northrop Grumman с Международной космической станцией (МКС). Первоначально запланированная на 17 сентября операция отменена из-за неисправности основного двигателя космического аппарата.
По данным НАСА, основной двигатель Cygnus XL отключился раньше срока во время двух включений, необходимых для перехода корабля на орбиту стыковки с МКС. Остальные системы работают в нормальном режиме, а специалисты центра управления полетами разрабатывают альтернативные варианты запуска двигателя для успешного сближения с орбитальной станцией.
Запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX с новым Cygnus XL состоялся 14 сентября с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Это первый полет Cygnus XL, который способен доставлять до 5 тонн грузов — значительно больше, чем предыдущая версия с грузоподъемностью около 3,8 тонны. На борту находятся материалы для производства полупроводниковых кристаллов, оборудование для криогенных топливных баков и система ультрафиолетовой обработки воды для предотвращения бактериального роста.
Стоит отметить, что предыдущий запуск грузовика Northrop Grumman был отменен в начале 2025 года из-за повреждений при транспортировке. Вместе с Cygnus, грузы на МКС доставляют и корабли Cargo Dragon компании SpaceX, которые могут возвращать полезные материалы на Землю без полного сгорания в атмосфере.