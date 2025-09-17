Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме рассказали о действующих под видом школьных психологов мошенниках

Лантратова: Мошенники крадут личные данные под видом школьных психологов.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники выманивают личные данные россиян, притворяясь школьными психологами. Такую тактику они начали более активно применять с началом учебного года.

«В начале учебного года мошенники активизировались, нацеливаясь на родителей и детей. Они маскируются под школьных психологов, рассылают фишинговые ссылки и выманивают личные данные, чтобы потом обчистить банковские счета», — цитирует РИА Новости главу комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яну Лантратову.

Похищенную информацию аферисты могут использовать также для дальнейших атак, уточнила Лантратова.

Вот ещё одна новая стратегия злоумышленников: мошенники стали использовать двухэтапную схему обмана с налоговыми декларациями.

Если хотите узнать, смогут ли вас обмануть мошенники, пройдите тест здесь на KP.RU.

Тем временем МВД предупредило о тревожных уведомлениях мошенников с просьбами им перезвонить.