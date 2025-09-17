В Госдуме рассказали о действующих под видом школьных психологов мошенниках

«В начале учебного года мошенники активизировались, нацеливаясь на родителей и детей. Они маскируются под школьных психологов, рассылают фишинговые ссылки и выманивают личные данные, чтобы потом обчистить банковские счета», — цитирует РИА Новости главу комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яну Лантратову.