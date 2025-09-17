В Госдуме рассказали о действующих под видом школьных психологов мошенниках

Мошенники выманивают личные данные россиян, притворяясь школьными психологами. Такую тактику они начали более активно применять с началом учебного года.
«В начале учебного года мошенники активизировались, нацеливаясь на родителей и детей. Они маскируются под школьных психологов, рассылают фишинговые ссылки и выманивают личные данные, чтобы потом обчистить банковские счета», — цитирует РИА Новости главу комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яну Лантратову.
Похищенную информацию аферисты могут использовать также для дальнейших атак, уточнила Лантратова.
Вот ещё одна новая стратегия злоумышленников: мошенники стали использовать двухэтапную схему обмана с налоговыми декларациями.
Если хотите узнать, смогут ли вас обмануть мошенники, пройдите тест здесь на KP.RU.
Тем временем МВД предупредило о тревожных уведомлениях мошенников с просьбами им перезвонить.