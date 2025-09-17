Левши и психические расстройства: Невролог указала на неожиданную связь, о которой молчат врачи

Статистика подтверждает эту связь: среди людей с дислексией процент левшей превышает средние показатели почти на треть, а у пациентов с расстройствами аутистического спектра леворукость встречается в 2,5 раза чаще, чем в общей популяции. Наиболее ярко эта связь проявляется в случаях раннего дебюта заболеваний, что подтверждает гипотезу о нарушениях в процессе изначального формирования мозговых структур.