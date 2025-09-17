Сенатор Косихина: в России рассмотрят индексацию выплаты на третьего ребенка

Выплата на погашение ипотеки для семей, где рождается третий ребенок, действует в России с 2019 года. Она стала одной из ключевых мер государственной поддержки рождаемости и помогает семьям улучшать жилищные условия. Размер выплаты не менялся с момента введения меры, несмотря на рост цен и инфляцию последних лет, что стало поводом для обсуждения необходимости ее индексации. Окончательное решение о включении индексации в проект бюджета будет принято после завершения всех согласований в правительстве.