Юрист рассказала, как продлить новогодние праздники

«Если оформить отпуск на 29 и 30 декабря, отдых фактически начнётся уже в субботу, 27 декабря, и продлится все новогодние каникулы. В результате всего два дня отпуска превращаются в продолжительный непрерывный отдых, что делает такое решение и удобным, и выгодным», — сказала Ерзина.