Юрист рассказала, как продлить новогодние праздники

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Новогодние праздники можно увеличить с 12 до 16 дней, если взять отпуск всего на два дня — 29 и 30 декабря, рассказала РИА Новости юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина.
Согласно производственному календарю, грядущие новогодние праздники продлятся 12 дней с 31 декабря этого года до 12 января 2026 года.
«Если оформить отпуск на 29 и 30 декабря, отдых фактически начнётся уже в субботу, 27 декабря, и продлится все новогодние каникулы. В результате всего два дня отпуска превращаются в продолжительный непрерывный отдых, что делает такое решение и удобным, и выгодным», — сказала Ерзина.
Такой способ позволит продлить отдых до 16 дней. Она объяснила, что отпуск в декабре будет выгодным, поскольку в этом месяце 22 рабочих дня. Двухдневный отдых не приведёт к снижению дохода для сотрудников, которые работают по системе оклада.