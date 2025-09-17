Ричмонд
Боец Элвин Вдовенко из Нукутского района погиб в зоне СВО

Военнослужащего не стало в возрасте 23 лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Нукутском районе 7 сентября 2025 года простились с бойцом специальной военной операции Элвином Вдовенко. Как сообщили КП-Иркутск в районной администрации, военнослужащий пал при выполнении боевого задания 24 августа 2025 года.

Элвин окончил Новоленинскую среднюю школу, учился в Иркутском государственном аграрном университете на инженерном факультете. Получил красный диплом и поступил в магистратуру.

— Элвин Александрович активно занимался спортом, неоднократный призер районных, областных, региональных соревнований по разбиванию хребтовой кости. С 1 курса ИСХИ начал заниматься гиревым спортом, где неоднократно становился победителем различных соревнований, — вспоминают в администрации.

«За ленточку» герой отправился в ноябре 2024 года, подписав контракт. Был награжден медалью «За отвагу». Он погиб в возрасте 23 лет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Константин Козлов из Тулуна героически погиб в зоне СВО.