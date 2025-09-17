Эпидемии ОРВИ в России не будет, заявил Онищенко

«Конечно, будет эпидемический подъем заболеваемости, как всегда, он должен быть. Эпидемии, пандемии не будет. Для того, чтобы была пандемия, нужен новый вирус. Сейчас, по всем прогнозам, которые составлены на мировом уровне с участием нашей страны, каких-то новых пандемических штаммов вируса нет. Есть новые вирусы, но они не обладают теми свойствами, о которых я сказал», — сказал Онищенко.