Юрист Ерзина: россияне способны продлить себе новогодние праздники

Юрист уточнила, что согласно производственному календарю на 2025−2026 годы, официальные новогодние выходные продлятся с 31 декабря по 12 января. Таким образом, при грамотном планировании отпуска россияне могут увеличить праздничные дни до 16. Отпуск в декабре будет выгодным для сотрудников на окладе: в этом месяце насчитывается 22 рабочих дня, а короткий двухдневный отпуск не приведет к снижению зарплаты.