Юрист Ерзина: россияне способны продлить себе новогодние праздники

Отпуск возможно взять прямо перед новогодними праздниками.

Россияне смогут увеличить продолжительность новогодних праздников с 12 до 16 дней, если возьмут отпуск всего на два дня — 29 и 30 декабря. Об этом рассказала юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина.

«Если оформить отпуск на 29 и 30 декабря, отдых фактически начнется уже в субботу, 27 декабря, и продлится все новогодние каникулы. В результате всего два дня отпуска превращаются в продолжительный непрерывный отдых, что делает такое решение и удобным, и выгодным», — отметила Ерзина. Ее слова приводит РИА Новости.

Юрист уточнила, что согласно производственному календарю на 2025−2026 годы, официальные новогодние выходные продлятся с 31 декабря по 12 января. Таким образом, при грамотном планировании отпуска россияне могут увеличить праздничные дни до 16. Отпуск в декабре будет выгодным для сотрудников на окладе: в этом месяце насчитывается 22 рабочих дня, а короткий двухдневный отпуск не приведет к снижению зарплаты.

Ерзина также подчеркнула, что возможность продлить новогодние каникулы за счет отпуска — удобная мера для тех, кто планирует длительный отдых или семейное путешествие. Она рекомендовала заранее согласовать такие даты с работодателем, чтобы избежать накладок в работе коллектива.