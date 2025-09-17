Финансист Ермилова: россиянам могут пригодиться разные типы финансовых подушек

«Размер финансовой подушки зависит от образа жизни человека, уровня расходов и стабильности дохода», — сообщила Ермилова изданию «Прайм». Она добавила, что желательно иметь деньги на покрытие расходов на проживание от трех месяцев до одного года. Еще лучше иметь годовой запас финансов на жизнь, советует эксперт.