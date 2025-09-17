В НАСА отложили стыковку Cygnus XL с МКС из-за проблем с двигателем

14 сентября с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с новым грузовым кораблем Cygnus XL, предназначенным для пополнения запасов МКС. На борту корабля находятся материалы, необходимые для производства кристаллов для полупроводников, оборудование для модификации криогенных топливных баков, а также система, предотвращающая размножение бактерий в воде с помощью ультрафиолета. Это новейшая модификация корабля Cygnus, которая способна перевозить на треть больше груза, чем предыдущие версии.