Вильфанд предупредил о заморозках в трёх округах РФ: где похолодает

По словам синоптика, до −2 градусов ночная температура опустится в Татарстане, Самарской и Пензенской областях. При этом на Урале, в Тюменской и Свердловской областях ночные заморозки могут составить до −5 градусов. Такие же прогнозы он дал для юга Западной Сибири, Томской, Кемеровской, Новосибирской и Омской областей.