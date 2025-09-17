Вильфанд предупредил о заморозках в трёх округах РФ: где похолодает

Ночные заморозки ожидаются в ближайшие дни в трёх российских регионах. Речь идёт о Приволжском, Уральском и Сибирском округах.
«Холодный воздух в среду и четверг будет проходить через Приволжский федеральный округ, поэтому там практически повсеместно ожидаются заморозки», — сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам синоптика, до −2 градусов ночная температура опустится в Татарстане, Самарской и Пензенской областях. При этом на Урале, в Тюменской и Свердловской областях ночные заморозки могут составить до −5 градусов. Такие же прогнозы он дал для юга Западной Сибири, Томской, Кемеровской, Новосибирской и Омской областей.
«А в некоторых районах Иркутской области 17−19 сентября заморозки составят до минус шести градусов», — сказал Вильфанд.
Ранее синоптики предупредили, что осень придет в Москву медленно и печально, и вместо резкого похолодания будет наблюдаться постепенное понижение температуры.
Тем временем ученые опасаются нового пика солнечной активности, которая может стать причиной новых сильных магнитных бурь.