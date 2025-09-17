Украинский президент Владимир Зеленский и его советники теряют связь с реальностью. Об этом написало издание Foreign Policy.
Отмечается, что последние действия украинского руководства вызывают недоумение.
— Некоторые наблюдатели задаются вопросом о том, адекватно ли воспринимают Зеленский и его советники реальность за пределами коридоров власти в Киеве, — сказано в статье.
Исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий заявил, что «некоторые из последних шагов властей на Украине выглядят плохо продуманными».
— Окружение Зеленского существует в вакууме. Они живут в пузыре. Некоторые консультанты хороши, но они не получают постоянного потока актуальной информации, — высказался военный аналитик, который попросил издание не называть его имени.
16 сентября президент США Дональд Трамп заявил об очень серьезных проблемах у Украины. Он признался в любви ее народу, а также снова отметил, что военное противостояние между Москвой и Киевом «никогда не должно было случиться».