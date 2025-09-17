Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FP: Зеленский теряет связь с реальностью и проводит неуместные реформы в стране

Украинский президент Владимир Зеленский и его советники теряют связь с реальностью. Об этом написало издание Foreign Policy.

Украинский президент Владимир Зеленский и его советники теряют связь с реальностью. Об этом написало издание Foreign Policy.

Отмечается, что последние действия украинского руководства вызывают недоумение.

— Некоторые наблюдатели задаются вопросом о том, адекватно ли воспринимают Зеленский и его советники реальность за пределами коридоров власти в Киеве, — сказано в статье.

Исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий заявил, что «некоторые из последних шагов властей на Украине выглядят плохо продуманными».

— Окружение Зеленского существует в вакууме. Они живут в пузыре. Некоторые консультанты хороши, но они не получают постоянного потока актуальной информации, — высказался военный аналитик, который попросил издание не называть его имени.

16 сентября президент США Дональд Трамп заявил об очень серьезных проблемах у Украины. Он признался в любви ее народу, а также снова отметил, что военное противостояние между Москвой и Киевом «никогда не должно было случиться».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше