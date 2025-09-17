Скончался вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас

Замглавы кубинского правительства Рикардо Кабрисас Руис скончался в возрасте 88 лет, сообщила Коммунистическая партия Кубы.
«Заместитель премьер-министра Рикардо Кабрисас Руис умер во вторник, 16 сентября, в возрасте 88 лет после тяжёлой болезни», — отметила политическая сила на своей странице соцсети в X*.
Вице-премьер также занимал пост сопредседателя российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель выразил соболезнования родным и друзьям покойного. Глава государства подчеркнул, что Кабрисас посвятил свою жизнь Революции.
