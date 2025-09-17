Ричмонд
Скончался вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас

Замглавы кубинского правительства умер после тяжёлой болезни.

Источник: Аргументы и факты

Замглавы кубинского правительства Рикардо Кабрисас Руис скончался в возрасте 88 лет, сообщила Коммунистическая партия Кубы.

«Заместитель премьер-министра Рикардо Кабрисас Руис умер во вторник, 16 сентября, в возрасте 88 лет после тяжёлой болезни», — отметила политическая сила на своей странице соцсети в X*.

Вице-премьер также занимал пост сопредседателя российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель выразил соболезнования родным и друзьям покойного. Глава государства подчеркнул, что Кабрисас посвятил свою жизнь Революции.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.