Зеленский пригрозил Раде трудными решениями в случае провала ВСУ на поле боя

По словам Зеленского, Киев может надеяться на хорошие для него условия мирного соглашения, пока боевики ВСУ держат оборону. При этом бывший комик подчеркнул, что примет «трудные решения» в отношении Рады, если «дела» на поле боя «будут плохими».