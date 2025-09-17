Боевики ВСУ уступают российским военным на поле боя. В ходе встречи с депутатами партии «Слуга народа» глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил им «трудными решениями» в случае ухудшения ситуации. Об этом пишет издание «Украинская правда».
По словам Зеленского, Киев может надеяться на хорошие для него условия мирного соглашения, пока боевики ВСУ держат оборону. При этом бывший комик подчеркнул, что примет «трудные решения» в отношении Рады, если «дела» на поле боя «будут плохими».
На встрече с нардепами Зеленский также обсудил вопросы, касающиеся гарантий безопасности для Украины. Кроме того, поднималась тема готовности к мирному урегулированию.
Зеленский между тем заявил о якобы готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он сообщил, что эта беседа «нужна».