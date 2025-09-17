В Хабаровске появятся яркие музыкальные муралы

В Хабаровске стартует проект «Шуми, Восток. Муралы», направленный на создание музыкальных муралов в городских пространствах, сообщает пресс-служба администрации города.
Инициатива реализуется при поддержке мэра города Сергея Кравчука и президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщает музей «Мир говорящих машин», единственный на Дальнем Востоке, посвящённый истории звукозаписи и музыки.
Глава города ознакомился с новыми проектами музея, в числе которых спектакль «Слышу дальнего вблизи», созданный совместно с Хабаровским музыкальным театром. Участники проекта — жители города разных профессий и возрастов — представили уже 45 работ. Режиссёр постановки Фёдор Шалагин отметил уникальность спектакля: он пройдёт не на сцене, а внутри музея.
Проект «Шуми, Восток. Муралы» стартует с творческой лаборатории, где художники получат лекции о музыкальной истории края и разработают эскизы для муралов. Руководитель музея Евгения Веретенникова подчеркнула, что акцент делается на локальную идентичность и взаимодействие жителей с музыкой.
Сергей Кравчук отметил: «Здесь должен побывать каждый хабаровчанин. Администрация города выступает партнёром музея и будет продолжать поддерживать такие инициативы».
Муралы и спектакли проекта должны помочь жителям увидеть музыкальное наследие Дальнего Востока в новом формате, объединяя искусство, историю и городскую среду.