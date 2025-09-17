В Хабаровске появятся яркие музыкальные муралы

Глава города ознакомился с новыми проектами музея, в числе которых спектакль «Слышу дальнего вблизи», созданный совместно с Хабаровским музыкальным театром. Участники проекта — жители города разных профессий и возрастов — представили уже 45 работ. Режиссёр постановки Фёдор Шалагин отметил уникальность спектакля: он пройдёт не на сцене, а внутри музея.