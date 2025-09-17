Французского велопутешественника навестили в СИЗО Уссурийска члены ОНК

Во вторник, 16 сентября, члены Общественной наблюдательной комиссии Приморского края Владимир Найдин и Сергей Герасимов посетили СИЗО в Уссурийске, где содержится 44-летний французский велосипедист Софиан Сехили. Он обвиняется в незаконном пересечении российской границы, о чём сообщил журналистам сам Владимир Найдин.
В разговоре с членами комиссии Сехили признал нарушение, хотя и подтвердил факт наличия у него российской электронной визы. Следственные органы продолжают разбираться в обстоятельствах инцидента, произошедшего 2 сентября при попытке пересечения границы. Велосипедист был задержан в районе пункта пропуска «Пограничный» после второй безуспешной попытки попасть в Россию через разные пограничные пункты.
Члены комиссии отметили, что в камере Сехили созданы надлежащие условия: есть спальное место, столовые приборы, трёхразовое питание, телевизор и чайник в соответствии с правилами внутреннего распорядка. Французское консульство было уведомлено о задержании, а спортсмену предоставлен общественный адвокат. Связь с родственниками налажена через систему ФСИН.
В ходе встречи Сехили попросил дать ему возможность принять душ, что было передано сотрудникам СИЗО. Других жалоб или просьб от него не поступало. Члены ОНК передали велосипедисту конфеты-леденцы и чай с разрешения администрации изолятора. Планируется повторный визит комиссии к арестанту через месяц.
Родившийся в 1981 году Софиан Сехили сменил профессию режиссёра-документалиста на профессию спортсмена, когда увлёкся велоспортом. Его спортивная карьера включает участие примерно в 20 крупных гонках, из которых он выиграл 11, включая престижную Tour Divide.
Маршрут путешествия Сехили начался 1 июля в Лиссабоне. Он намеревался преодолеть около 18 тысяч километров на велосипеде до Владивостока, проезжая через Таджикистан, Монголию и Китай. Российскую территорию велосипедист уже посещал ранее без проблем, въезжая через Грузию и выезжая через Астраханскую область. Сорванная попытка установить мировой рекорд закончилась задержанием всего за несколько дней до финиша.