Французского велопутешественника навестили в СИЗО Уссурийска члены ОНК

Маршрут путешествия Сехили начался 1 июля в Лиссабоне. Он намеревался преодолеть около 18 тысяч километров на велосипеде до Владивостока, проезжая через Таджикистан, Монголию и Китай. Российскую территорию велосипедист уже посещал ранее без проблем, въезжая через Грузию и выезжая через Астраханскую область. Сорванная попытка установить мировой рекорд закончилась задержанием всего за несколько дней до финиша.