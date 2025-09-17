Омск будет развиваться по принципам нового дизайн-кода

Дизайн-код, призванный обеспечить стилистическое единство городской среды, ляжет в основу новых проектов в сфере озеленения, освещения и навигации. Этот довольно емкий документ включает в себя рекомендации по оформлению улиц и цветовой гамме, перечень элементов благоустройства и многое другое.
Концепцию разработала команда специалистов. Эксперты изучили соответствующий опыт Москвы, сибирских городов, а также Казани, где дизайн-код начали внедрять одними из первых.
По словам директора департамента архитектуры и градостроительства, главного архитектора Омска Романа Воробьева, дизайн-код — не догма. У каждого региона имеются свои особенности. Однако очевидно, что реализация положений дизайн-кода потребует времени и солидных финансовых вложений. Поэтому порядок в Омске будут наводить поэтапно. Чтобы документ полноценно заработал, депутаты Горсовета проработают все юридические тонкости.
Дизайн-код коснется нового строительства и реконструкции. Под действие документа подпадают все городские объекты за исключением промышленных, специальных и охранных зон, а также связанных с Минобороны. Регламент позволит дисциплинировать работу проектировщиков и застройщиков, в том числе в исторической части города. Положения документа будут обязательны для исполнения. А чтобы специалисты могли ознакомиться с новым регламентом и учитывать его в своей работе, в ближайшее время дизайн-код разместят на сайте мэрии.
Все новые проекты принимает специальная комиссия. Как правило, утверждение качественных разработок не требует много времени. Но иногда сроки согласования могут существенно затянуться. Задача экспертов — вовремя увидеть просчеты и ошибки, чтобы устранить их как можно быстрее.
Сейчас в тренде — монолитное домостроение с полувековым гарантийным сроком, которое вытесняет сборные и кирпичные конструкции. А два года назад вступили в силу обновленные требования к архитектурно-градостроительному облику зданий, которые включают в себя технические регламенты, нормы проектирования и правила благоустройства территорий.
— Плюс требования к стилистике, цветовому решению объекта, строительным и отделочным материалам, размещению на фасадах и крышах инженерного оборудования, архитектурно-художественной подсветке. Новые проекты предусматривают места установки кондиционеров, что придает зданиям более цивилизованный вид, — дополняет Роман Воробьев.
В городе растет число благоустроенных зон. Это — улицы Ленина, Валиханова, набережные Иртыша, которые привлекают все больше горожан. Введение дизайн-кода поможет в перспективе создать аналогичные пространства в разных округах города.
Непросто, но все-таки решается вопрос с освоением огромного массива частного сектора, застроенного индивидуальным жильем далеко не лучшего качества.
— Навести здесь порядок поможет программа комплексного развития территорий, которая предполагает не только строительство жилых домов, но и школ, детских садов, клиник, парковок, а также соответствующее инженерное обеспечение. Сейчас в разработке у нас — пятнадцать территорий разного формата, — пояснил главный архитектор.
Тем временем.
Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о заключении трехстороннего договора между региональным министерством строительства и архитектуры, городским департаментом архитектуры и градостроительства и компанией «Специализированный застройщик “На Маяковского”». Речь идет о комплексном развитии территории по улицам Масленникова — Маяковского. Здесь вместо четырнадцати малоэтажных домов, занимающих 0,7 гектара земли, построят высотку с общей площадью не менее 7 800 квадратных метров. Квартиры в новостройке получат дольщики проблемных домов в границах улиц Масленникова — Маяковского — 6-я, 7-я и 8-я Линии. Владельцы домов, подлежащих сносу, смогут заключить с застройщиком договор и получить денежное возмещение за свое жилье по рыночной цене.