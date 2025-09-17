Омск будет развиваться по принципам нового дизайн-кода

Дизайн-код коснется нового строительства и реконструкции. Под действие документа подпадают все городские объекты за исключением промышленных, специальных и охранных зон, а также связанных с Минобороны. Регламент позволит дисциплинировать работу проектировщиков и застройщиков, в том числе в исторической части города. Положения документа будут обязательны для исполнения. А чтобы специалисты могли ознакомиться с новым регламентом и учитывать его в своей работе, в ближайшее время дизайн-код разместят на сайте мэрии.